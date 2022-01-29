Роспотребнадзор: кожная сыпь может указывать на заражение «омикроном»

Сыпь и раздражение на коже могут быть одними из симптомов штамма коронавирусной инфекции «омикрон».
Замглавы по клинической работе НИИ эпидемиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала «Российской газете», в некоторых случаях кожная сыпь может сопровождаться зудом и отечностью.
Сыпь может быть в виде розоватых, красноватых или синеватых пятен. Иногда она проявляется в виде бугорков и пузырьков. Этот симптом похож на проявления потницы или крапивницы.
Специалист добавила, что для лечения кожной сыпи достаточно обычной терапии против коронавируса.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Британии назвали продолжительность симптомов штамма «омикрон». В редких случаях больной может вылечиться всего за один день.