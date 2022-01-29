В Британии назвали продолжительность симптомов штамма «омикрон»

В Британии назвали продолжительность симптомов штамма &#171;омикрон&#187;
Непривитые от ковида, как правило, болеют дольше, а болезнь протекает в более тяжелой форме. Фото: pexels

Исследования британских ученых показали, что в большинстве случаев заболевшие омикрон-штаммом коронавируса выздоравливают менее чем за неделю. Но речь идет только о привитых пациентах.

Как сообщает The Sun, 70% вакцинированных пациентов, заболевших штаммом «омикрон», выздоравливают в течение семи дней. При этом в редких случаях больной может вылечиться всего за один день.

Британский эпидемиолог Тим Спектор рассказал, что непривитые от ковида, как правило, болеют дольше, а болезнь протекает в более тяжелой форме. Несмотря на то, что «омикрон» кажется более легким, он может вызвать длительные симптомы или постковидный синдром.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России новая волна COVID-19 может продлиться около четырёх месяцев. Такое мнение выразил вирусолог Сергей Нетесов.

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