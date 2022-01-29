Вирусолог Нетесов: пятая волна COVID в России может продлиться четыре месяца

Вирусолог Нетесов: пятая волна COVID в России может продлиться четыре месяца
Вирусолог спрогнозировал сроки продолжительности новой волны коронавируса в России. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В России новая волна COVID-19 может продлиться около четырёх месяцев. Такое мнение выразил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

По его словам, пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться довольно долго — от двух до четырех месяцев.

Вирусолог отметил в беседе с «РИА Новости», что связано это с недостаточными темпами вакцинации, а также с низким показателем коллективного иммунитета, который составляет менее 60%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 369 521 266 человек, из которых 79 749 502 было зарегистрировано с начала января. На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США — 74 065 960 зараженных коронавирусом. Следом идут Франция (18 596 157 инфицированных), Индия (40 622 709 зараженных), Италия (10 683 948) и Великобритания (16 447 363).

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