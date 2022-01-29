В мире коронавирус подхватили почти 370 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция была выявлена у почти 370 млн человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро субботы, 22 января, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 369 521 266 человек, из которых 79 749 502 было зарегистрировано с начала января.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США — 74 065 960 зараженных коронавирусом. Следом идут Франция (18 596 157 инфицированных), Индия (40 622 709 зараженных), Италия (10 683 948) и Великобритания (16 447 363).

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, стремительное распространение нового штамма коронавируса «омикрон» связано с его особенностями.