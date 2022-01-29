Вирусолог раскрыл причину быстрого распространения «омикрона»

Стремительное распространение нового штамма коронавируса «омикрон» связано с его особенностями. Об этом заявил вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

По его словам, речь идет о таких отличительных чертах вируса, как более быстрое размножение и преодоление вакцинной защиты.

Как сообщили «РИА Новости», вирусолог отметил, что новая мутация COVID-19 также заметно изменена в плане антигенов поверхностного белка, что позволяет ей преодолевать иммунитет к существующим вакцинам. Еще одной причиной являются в целом низкие темпы иммунизации населения.

«Все-таки вакцинированные болеют легко, а невакцинированные — основные тяжелобольные пациенты», — заключил Нетесов.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что потеря обоняния является редким симптомом среди инфицированных «омикроном». Кроме того, данный штамм не добирается до легких, а останавливается в бронхиолах и провоцирует бронхиолит.