Врач перечислил характерные симптомы COVID, которых нет при «омикроне»

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водоводов назвал два симптома коронавируса, которые отсутствуют при заражении омикрон-штаммом.

По его словам, потеря обоняния также является редким симптомом среди инфицированных «омикроном». Кроме того, данный штамм не добирается до легких, а останавливается в бронхиолах и провоцирует бронхиолит.

Как сообщило радио Sputnik, медик отметил, что коронавирус «бьет» по всем системам организма. Однако новая мутация «потеряла» два типичных для этого заболевания симптома.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество заболевших коронавирусом детей в России увеличилось примерно в 14 раз за последние две недели.