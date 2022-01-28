В России заболеваемость коронавирусом среди детей увеличилась в 14 раз

В России заболеваемость коронавирусом среди детей увеличилась в 14 раз
Соответствующие показатели также выросли и в зарубежных странах. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Количество заболевших коронавирусом детей в России увеличилось примерно в 14 раз за последние две недели. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, подобный рост заболевших COVID-19 детей и госпитализаций наблюдается и в зарубежных странах.

Эпидемиолог отметила в эфире телеканала «Россия-24», что вызванная «омикроном» волна COVID-19 окажется не такой продолжительной, как предыдущие.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к основным симптомам коронавируса у детей относятся заложенность носа, чиханье, слабость в мышцах, головная боль, кашель, диарея, боль в горле, озноб, нарушение вкуса и обоняния.

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