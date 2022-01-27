Врач предупредила о смертельно опасных симптомах «омикрона» у детей

Врач предупредила о смертельно опасных симптомах &#171;омикрона&#187; у детей
Опасными симптомами "омикрона", при которых стоит вызвать врача, являются признаки дыхательной и сердечной недостаточности. Фото: pixabay

Врач-педиатр Анна Левадная заявила, что при тяжелом течении коронавируса у заразившихся «омикроном» детей проявляются опасные симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу.

По словам педиатра, как сообщает «ТСН 24», опасными симптомами «омикрона», при которых стоит вызвать врача, являются признаки дыхательной и сердечной недостаточности. Это одышка, учащение дыхания и избыточное стяжение межреберий и подреберий. Кроме того, не следует игнорировать посинение носогубного треугольника, которое возникает при нехватке кислорода в крови.

«Также у детей будет отмечаться бледная, синяя, серая кожа, ногти и губы могут также поменять цвет. Уменьшается выделение мочи, нарушается сознание, появляется вялость. Это признаки выраженной интоксикации, которые свидетельствуют о том, что перед нами не обычная ОРВИ», — подчеркнула Левадная.

К основным симптомам коронавируса у детей относятся заложенность носа, чиханье, слабость в мышцах, головная боль, кашель, диарея, боль в горле, озноб, нарушение вкуса и обоняния.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы нетипичные симптомы штамма коронавируса «омикрон».

коронавирус у детей омикрон у детей симптомы коронавируса симптомы омикрона


 

Новости партнеров
Беглов озадачился недовольством богатых петербуржцев, о бедных – ни слова
Беглов озадачился недовольством богатых петербуржцев, о бедных – ни слова
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
В Ленобласти ужесточили антиковидные ограничения
В Ленобласти ужесточили антиковидные ограничения
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач предупредила о смертельно опасных симптомах «омикрона» у детей
Строительство развязки на трассе М-11 к аэропорту Пулково могут начать в ...
Сбитая на улице Чекистов девушка-подросток попала в больницу
Полиция задержала «родственников» пенсионерок, оставивших их без ...
Богатейшие россияне потеряли $28 млрд из-за ситуации вокруг Украины
При пожаре в частном доме в Парголово погибла девочка
На месте горевшей «Невской мануфактуры» предложили создать музей ...
В Парголово семь часов тушили частный дом с пристройкой