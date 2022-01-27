Врач предупредила о смертельно опасных симптомах «омикрона» у детей

Опасными симптомами "омикрона", при которых стоит вызвать врача, являются признаки дыхательной и сердечной недостаточности. Фото: pixabay

Опасными симптомами "омикрона", при которых стоит вызвать врача, являются признаки дыхательной и сердечной недостаточности. Фото: pixabay

Врач-педиатр Анна Левадная заявила, что при тяжелом течении коронавируса у заразившихся «омикроном» детей проявляются опасные симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу.

По словам педиатра, как сообщает «ТСН 24», опасными симптомами «омикрона», при которых стоит вызвать врача, являются признаки дыхательной и сердечной недостаточности. Это одышка, учащение дыхания и избыточное стяжение межреберий и подреберий. Кроме того, не следует игнорировать посинение носогубного треугольника, которое возникает при нехватке кислорода в крови.

«Также у детей будет отмечаться бледная, синяя, серая кожа, ногти и губы могут также поменять цвет. Уменьшается выделение мочи, нарушается сознание, появляется вялость. Это признаки выраженной интоксикации, которые свидетельствуют о том, что перед нами не обычная ОРВИ», — подчеркнула Левадная.

К основным симптомам коронавируса у детей относятся заложенность носа, чиханье, слабость в мышцах, головная боль, кашель, диарея, боль в горле, озноб, нарушение вкуса и обоняния.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы нетипичные симптомы штамма коронавируса «омикрон».