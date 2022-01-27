Названы нетипичные симптомы штамма коронавируса «омикрон»

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о нетипичных для респираторных инфекций симптомах омикрон-штамма коронавируса.

Медик рассказал «Ленте.ру», что нетипичными признаками «омикрона» являются усталость, боли в мышцах или суставах, тошнота, снижение аппетита, различные неврологические симптомы и сыпь.

При этом многие из этих проявлений встречаются в совокупности с другими симптомами ОРВИ, отмечает врач. С сыпью сталкиваются лишь 15-20% зараженных ковидом. В целом пациентов с нетипичными симптомами не больше 20%.

Поздняков подчеркнул, что если присутствуют только нетипичные симптомы, то заподозрить коронавирус будет достаточно сложно.

«Не стоит принимать за начало ковида усталость и мышечную боль, особенно если пару дней назад вы были в спортзале. То же самое тошнота — у человека с хронической гастроэнтерологической патологией тошнота — частый симптом, и вряд ли кто-то станет принимать ее за ковид без других проявлений инфекции», — отметил инфекционист.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что биолог заявила о риске постковидного синдрома после «омикрона».