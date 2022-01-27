Биолог заявила о риске постковидного синдрома после «омикрона»

Биолог заявила о риске постковидного синдрома после &#171;омикрона&#187;
Чтобы избежать постковидного синдрома, биолог посоветовала сразу после COVID-19 приступить к восстановлению метаболизма. Фото: pexels

Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова рассказала, есть ли вероятность появления постковидного синдрома у человека, перенесшего штамм коронавируса «омикрон».

Специалист рассказала радио Sputnik, что омикрон-штамм оказывает влияние на кровеносную и нервную системы человека. Сейчас у ученых нет данных о том, что этот штамм не влечет за собой такие же серьезные последствия, как другие варианты инфекции.

По словам Барановой, говорить о постковидном синдроме у переболевшего можно только через три месяца после выздоровления.

«Среднепопуляционное снижение тяжести COVID-19 объясняется в большей степени тем, что доля вакцинированных весьма высока. С учетом этого фактора, снижение тяжести заболевания при заражении «омикроном» по сравнению с «дельтой» — всего 20-25%», — раскрыла биолог риск развития постковида.

Чтобы избежать постковидного синдрома, она посоветовала сразу после COVID-19 приступить к восстановлению метаболизма. Это позволит избежать большинства симптомов. Также стоит заняться восстановлением после болезни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Минздраве России настоятельно призывают непривитых людей за 60 уйти на самоизоляцию.

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