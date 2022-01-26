В Минздраве России настоятельно призывают непривитых людей за 60 уйти на самоизоляцию

В Минздраве России настоятельно призывают непривитых людей за 60 уйти на самоизоляцию. Фото: unsplash.com

В Минздраве России настоятельно призывают непривитых людей за 60 уйти на самоизоляцию. Фото: unsplash.com

Непривитым пожилым россиянам порекомендовали уйти на режим самоизоляции в связи со стремительным распространением омикрон-штамма.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов считает, что на фоне пятой волны коронавируса непривитым пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями лучше уйти на самоизоляцию. Об этом сообщают РИА Новости.

Эксперт напомнил, что «омикрон» может вызвать тяжелое течение болезни, поэтому работодателям рекомендуется перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. В частности, этот совет касается граждан возрастной группы, а также людей с хроническими болезнями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за распространения омикрон-штамма введение карантина в Севернйо столице пока не обсуждается. Власти города не рассматривали этот вопрос.