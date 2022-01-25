«Локдауна не будет!»: всеобщий карантин из-за «омикрона» в Петербурге пока не обсуждается

&#171;Локдауна не будет!&#187;: всеобщий карантин из-за &#171;омикрона&#187; в Петербурге пока не обсуждается
Всеобщий карантин из-за "омикрона" в Петербурге пока не обсуждается. Фото: pixabay

Из-за распространения омикрон-штамма введение карантина в Санкт-Петербурге пока не обсуждается. Власти города не рассматривали этот вопрос.

Замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов в ходе конференции Федерации рестораторов и отельеров рассказал, что о локдауне пока говорить не приходится, отмечает «Фонтанка».

При этом Ситов подчеркнул, что при необходимости точечные меры, например, различные виды удаленной работы, приниматься будут. Также есть вероятность сокращения количества культурных и иных мероприятий. Однако разговоров о закрытии общепита и торговых центров, пока нет.

Окончательное решение может быть принято на оперштабе, который состоится 28 января. Вопрос возможности отмены QR-кодов Ситов оставил без конкретного комментария.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что меры борьбы с коронавирусом в виде введения локдауна во всей России не обсуждаются.

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