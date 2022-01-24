Песков: факт введения локдауна в России не обсуждается

Меры борьбы с коронавирусной инфекцией в виде введения локдауна в России не обсуждаются, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь отметил, что данные показывают тенденцию «омикрона» к течению в более легкой форме у граждан, поэтому необходимости в полном локдауне нет. Зачастую россиянам даже не требуется госпитализация. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы видим динамику, во многом оперативный наш штаб и мы тоже ориентируемся на данные по количеству госпитализаций, это очень важные данные, они говорят о нагрузке на систему здравоохранения», — отметил Песков.

Также представитель Кремля подчеркнул, что цифры заболевших растут, но это не приводит к пропорциональному росту количества госпитализаций. Поэтому «омикрон», действительно, приходит в форме, которая не увеличивает количество пациентов на больничных койках, считает Песков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что омикрон-штамм в Петербурге вдвое увеличил число пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.