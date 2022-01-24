Лечащихся дома петербуржцев стало вдвое больше из-за «омикрона»

На амбулаторном лечении значатся 48 416 пациентов с коронавирусом. Фото: pixabay

На амбулаторном лечении значатся 48 416 пациентов с коронавирусом. Фото: pixabay

Новый штамм коронавируса «омикрон» в Петербурге вдвое увеличил число пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.

Согласно эпидемиологической справка от 24 января, на амбулаторном лечении значатся 48 416 пациентов с коронавирусом. На карантине сидят 3 078 жителей города.

Во временном госпитале «Ленэкспо» лежат 197 пациентов, еще 503 человека находятся в пансионате «Заря».

Еще 6255 больных лечатся от ковида в стационарах. Из них 638 человек лежат в реанимации, 347 подключены к ИВЛ. За сутки в больницы поступило 383 пациента, выписано 129 человек.

Пациентов с коронавирусом принимают в 15 городских и трех федеральных стационарах. Развернуто 8 052 ковид-койки. Свободный коечный фонд сейчас составляет 41,98%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пациентов с подозрением на COVID-19 будут пускать в поликлиники Петербурга через отдельный вход.