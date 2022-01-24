Пациентов с подозрением на COVID-19 будут пускать в поликлиники Петербурга через отдельный вход

Пациентов с подозрением на COVID-19 будут пускать в поликлиники Петербурга через отдельный вход
Пациентов будут принимать без записи. Фото: unsplash

Петербуржцы с симптомами ОРВИ и COVID-19 с понедельника смогут посещать поликлиники через отдельно выделенный вход.

В комитете по здравоохранению сообщили, что большинство городских поликлиник с 24 января начинают принимать пациентов с легкой формой ОРВИ и подозрением на коронавирус в приемно-смотровых боксах и отдельно выделенных для них кабинетах.

Маломобильным группам граждан, инвалидам, больным хроническими заболеваниями, беременным, пожилым и женщинам с детьми до 3 лет порекомендовали вызывать врача на дом.

Пациентов будут принимать без записи. При этом они должны добираться до поликлиники своим ходом, не пользуясь общественным транспортом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что количество госпитализированных с COVID петербуржцев за сутки превысило выписанных.

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