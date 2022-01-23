Количество госпитализированных с COVID петербуржцев за сутки превысило выписанных

На сегодняшний день на лечении в стационарах находится 6013 человек. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

На сегодняшний день на лечении в стационарах находится 6013 человек. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

За минувшие сутки в стационары Петербурга были госпитализированы 473 человека с COVID-19, а выписаны — 369 горожан.

Всего на сегодняшний день лечение в стационарах проходят 6 013 петербуржцев, 602 из них лежат в реанимации. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 337 человек. Амбулаторно лечатся 45 639 петербуржцев.

Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением вируса, коэффициент распространения COVID-19 в городе составил 1,73, что значительно выше норматива, который не должен превышать единицу.

Напомним, в Петербурге за последние сутки было выявлено 9 535 новых случаев заражения коронавирусом. Северная столица занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начнут тестировать назальную вакцину от COVID с понедельника.