В Петербурге начнут тестировать назальную вакцину от COVID с понедельника

Александр Гинцбург отметил, что у добровольцев, которые имеют хороший иммунитет, может подняться температура тела до 38 градусов. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Александр Гинцбург отметил, что у добровольцев, которые имеют хороший иммунитет, может подняться температура тела до 38 градусов. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Испытания интраназальной вакцины «Спутник» начнутся в Петербурге на следующей неделе. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

Первые испытания на добровольцах начнутся уже 24-25 января. В тестировании примут участие 500 человек.

Как сообщил «Интерфаксу» глава Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург, вакцина в назальной форме может остановить стремительный рост числа заболевших «омикроном». Предполагается, что скоро вакцина появится в общем доступе.

Напомним, новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назальная вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной. В случае применения бустерной дозы будет достаточно одного компонента препарата.