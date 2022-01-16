Гинцбург: назальная вакцина от COVID будет двухкомпонентной

Александр Гинцбург заявил, что в случае применения бустерной дозы будет достаточно одного компонента препарата. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Александр Гинцбург заявил, что в случае применения бустерной дозы будет достаточно одного компонента препарата. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Назальная вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в случае применения бустерной дозы будет достаточно одного компонента препарата.

«Если первичная вакцинация, то применяются два компонента», — приводят слова Гинцбурга «РИА Новости».

Назальная вакцина от COVID-19 должна стать доступной для россиян в 2022 году.

Напомним, новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ПЦР-тест после применения назальной формы вакцины «Спутник V» против COVID-19 может показать положительный результат. Вероятность этого незначительная, потому что со слизистой коронавирус уничтожается очень быстро.