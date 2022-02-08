«Кредитный бум»: рынок розничного кредитования в России за январь набрал популярность

Среди жителей России объем выданных розничных кредитов в январе вырос практически на 23%, подсчитали эксперты.

За ушедший январь банки выдали 0,9 трлн рублей кредитов населению. Это стало новым рекордом месяца на рынке розничного кредитования. При этом ипотека и автокредитование наоборот теряют свою популярность.

На фоне высокой инфляции особенно увеличили активность тех граждане, которых можно отнести к необеспеченному сегменту населения. По прогнозам ЦБ, в текущем 2022 году ожидается замедление потребительского кредитования населения. Это связано, прежде всего с ростом ставок. Об этом пишет «Коммерсант».

За январь населению было выдано кредитов в 913,9 млрд рублей, что составило на 22, 7% больше, чем в январе 2021 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Frank RG. При этом, около 44% всего объема пришлось на Сбербанк. Однако интересно то, что по количеству выданных обеспеченных кредитов произошло сильное замедление.

Таким образом, на рынке долгосрочных и крупных кредитов можно заметить явное сокращение платежеспособных клиентов, но в сегменте необеспеченных кредитов рост продолжается.

Специалисты Frank RG отметили, что за январь 2022 года банкам удалось выдать около 1,7 млн кредитов наличными на сумму 470,4 млрд рублей. По сравнению с январем 2021 года количество выданных кредитов сейчас превысило объем на 38%, в денежном выражении это цифра дошла до роста на 18,6%. За год средний чек кэш-кредитов сократился на 14% до 277,5 тысяч рублей, в торговых точках средний чек по кредитам оказался на 5% ниже прошлогоднего и составил 43,6 тысячи рублей.

Инфляция по итогам 2021 года и по настоящий момент рождает беспокойства среди населения, в связи с этим граждане считают нужным покупать дорогостоящие товары, чтобы не ждать их дальнейшего повышения цены. Для этого берут кредиты, заявила старший кредитный эксперт Moody`s Ольга Ульянова.

Эксперт подчеркнула, что банки умеренно поднимают ставки кредитования, при этом устанавливать качество портфеля предпочитают с помощью более тщательного отбора заемщиков, поэтому люди и продолжают обращаться за кредитом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что финансовый эксперт назвал шаги по избавлению от долгов по кредитам, и в первую очередь нужно проанализировать бюджет доходов и расходов.