Финансист объяснил россиянам, как избавиться от долгов по кредитам

Первым шагом будет анализ бюджета, доходов и расходов. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Первым шагом будет анализ бюджета, доходов и расходов. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Финансовый эксперт назвал шаги по избавлению от долгов по кредитам.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Максим Кваша рассказал агентству «Прайм», что человек не сможет разобраться с долгами без анализа личных финансов и расходов.

Поэтому первым шагом будет анализ бюджета, доходов и расходов. Далее следует предпринять попытку увеличить доходы. К примеру, найти подработку или сдать в аренду недвижимость, если она есть.

Полученные средства нужно откладывать, а лучше направить на ускоренное погашение кредитов.

«И жить в таком режиме по крайней мере несколько месяцев или даже лет — пока долговая нагрузка не перестанет беспокоить, не появятся сколько-нибудь комфортные сбережения», — отметил Кваша.

Третьим шагом будет пересмотр и оценка условий кредита. На этом этапе нужно будет направить все силы на погашение самых дорогих кредитов. Четвертый шаг нужен, если требуется реструктуризация кредитов.

Заключительный шаг — стать более дисциплинированным в ведении личного бюджета и экономии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что найден способ, как отвязаться от кредитных мошенников навсегда.