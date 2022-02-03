Найден способ, как отвязаться от кредитных мошенников навсегда

Найден способ, как отвязаться от кредитных мошенников навсегда
Центробанк ищет способы, как обезопасить россиян от мошенников. Фото: pixabay.com

В Центральном Банке Российской Федерации сумели найти способ, который способен защитить граждан от навязывающих кредит мошенников.

Центробанк предложил ускорить обмен между банками и бюро кредитных историй информацией об оформленных кредитах своих клиентов. Это позволит защитить жителей России от вездесущих мошенников. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центрального Банка Артем Сычев, пишет РИА Новости.

По его мнению, важно достигнуть того, чтобы информация о полученном кредите формировалась и отправлялась в бюро кредитных историй в момент зачисления денег на счет получателя кредита.

«Чтобы, придя в следующий банк, он уже не смог получить дополнительный кредит, потому что его долговая нагрузка будет явно превышена», — рассказывает специалист.

По словам Артема Сычева, в данный момент срок обмен данными с БКИ доходит до семи дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 11 февраля Центральный банк России планирует провести повышение ключевой ставки по вкладам. Ожидается рост ставки на 100 базисных пункта. Среди возможных сценариев такие цифры кажутся наиболее реалистичными.

кредиты мошенники происшествие центральный банк


 

Новости партнеров
Путин не встретился с Бегловым во время поездки в Петербург
Путин не встретился с Бегловым во время поездки в Петербург
Врачи назвали ягоду, продлевающую жизнь
Врачи назвали ягоду, продлевающую жизнь
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Найден способ, как отвязаться от кредитных мошенников навсегда
Юрист рассказал, как вернуть назад списанные за долги деньги
Хитрый ход жуликов: жертвы перечисляют свои кредиты по 15 тыс. рублей мошенникам
У переболевшего «омикроном» произойдут опасные изменения в организме
Выиграть 13 млн рублей и стать несчастной: как проиграть жизнь в казино
Минпромторг займется вопросом торговой наценки в России
Россиянам раскрыли секрет получения европейского COVID-сертификата
Дается ли взрослым больничный, пока ребенок на карантине?