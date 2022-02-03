Найден способ, как отвязаться от кредитных мошенников навсегда

Центробанк ищет способы, как обезопасить россиян от мошенников. Фото: pixabay.com

Центробанк ищет способы, как обезопасить россиян от мошенников. Фото: pixabay.com

В Центральном Банке Российской Федерации сумели найти способ, который способен защитить граждан от навязывающих кредит мошенников.

Центробанк предложил ускорить обмен между банками и бюро кредитных историй информацией об оформленных кредитах своих клиентов. Это позволит защитить жителей России от вездесущих мошенников. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центрального Банка Артем Сычев, пишет РИА Новости.

По его мнению, важно достигнуть того, чтобы информация о полученном кредите формировалась и отправлялась в бюро кредитных историй в момент зачисления денег на счет получателя кредита.

«Чтобы, придя в следующий банк, он уже не смог получить дополнительный кредит, потому что его долговая нагрузка будет явно превышена», — рассказывает специалист.

По словам Артема Сычева, в данный момент срок обмен данными с БКИ доходит до семи дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 11 февраля Центральный банк России планирует провести повышение ключевой ставки по вкладам. Ожидается рост ставки на 100 базисных пункта. Среди возможных сценариев такие цифры кажутся наиболее реалистичными.