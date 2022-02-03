ЦБ России говорит о повышении ключевой ставки по вкладам

Центробанк отмечает, что опасения людей о высокой инфляции в ближайший год во многом влияют на финансовое поведение. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Центробанк отмечает, что опасения людей о высокой инфляции в ближайший год во многом влияют на финансовое поведение. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

11 февраля Центральный банк России планирует провести повышение ключевой ставки по вкладам. Ожидается рост ставки на 100 базисных пункта. Среди возможных сценариев такие цифры кажутся наиболее реалистичными.

Рост цен на продукты, которые дорожают быстрее остальных, чуть остановился. Именно эти товары и услуги определяют то, как люди оценивают личную инфляцию. «Товары-маркеры» из базовой продуктовой корзины тоже дорожают не сильно. Поэтому ожидания людей относительно инфляции чуть снизились.

Тем не менее инфляционные ожидания остаются близкими к многолетнему максимуму: в январе люди предполагали личную инфляцию на уровне 13,7% за год. Поскольку снижение зафиксировано после декабрьских опросов, когда инфляцию оценивают наиболее высокой, говорить об устойчивом снижении инфляционных ожиданий в прогнозах людей рано.

Центробанк отмечает, что опасения людей о высокой инфляции в ближайший год во многом влияют на финансовое поведение. Доминирующими становятся проинфляционные факторы.

Одним из аргументов в повышении ставки по вкладам стал минимальный показатель склонности к накоплению. Он близок к минимальным значениям, зафиксированным в июле 2015 года. Как показал опрос инФОМа, количество людей, предпочитающих тратить, а не копить, возросла. Не откладывать сбережения предпочитает 30% опрошенных.

Ценовые ожидания предприятий тоже выросли. Мониторинг Центрального банка показал, что средний темп увеличения цен предполагается около 5,8% за ближайшие месяцы, если считать в годовом выражении. Для сравнения, в январе 2021 года этот показатель составил 3,9%. Растущие издержки заставляют бизнесменов наращивать спрос, пользуясь желанием людей тратить деньги. Так можно будет покрыть издержки за счет повышенных цен.

ЦБ повышал ключевую ставку по вкладам в два раза с 4,25% до 8,5% годовых в 2021 году. Тем не менее инфляция за 2021 год составила 8,39%, а продовольственная – 10,78%.