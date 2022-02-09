Певица Вера Брежнева рассказала, как разница в возрасте отразилась на их браке с Меладзе

Певица Вера Брежнева рассказала, как разница в возрасте отразилась на их браке с Меладзе. Фото: Instagram/ververa

Певица Вера Брежнева рассказала, как разница в возрасте отразилась на их браке с Меладзе. Фото: Instagram/ververa

Поп-певица и актриса Вера Брежнева поделилась, как строятся ее отношения с супругом — продюсером Константином Меладзе, и что изменила 18-летняя разница в возрасте.

По словам Брежневой, то, что Меладзе старше ее на 18 лет, ровным счетом ничего не меняет. Главное, — чтобы у супругов совпадали ценности и принципы. Об этом певица рассказала в историях своего Instagram.

Брежнева отметила, что очень важно, чтобы два человека делали выбор в пользу друг друга изо дня в день. Счастье зависит не от возраста, подчеркнула певица, а от того, когда доверяешь выбору своего друга сердца, выказываешь уважение себе и партнеру.

Также Брежнева добавила, что отношения представляют собой работу обоих партнеров. Необходимо прощать ошибки и в последствии помогать друг другу их избегать. Брежнева заметила, что на жизненном пути любой пары попадаются «трещины и скользкие участки».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что имя журналистки Ксении Собчак с начала года мелькает на первых строчках в СМИ. Ее конфликт с блогером Еленой Блиновской обсуждался в социальных сетях больше месяца.