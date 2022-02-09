Певица Вера Брежнева рассказала, как разница в возрасте отразилась на их браке с Меладзе

Певица Вера Брежнева рассказала, как разница в возрасте отразилась на их браке с Меладзе
Певица Вера Брежнева рассказала, как разница в возрасте отразилась на их браке с Меладзе. Фото: Instagram/ververa

Поп-певица и актриса Вера Брежнева поделилась, как строятся ее отношения с супругом — продюсером Константином Меладзе, и что изменила 18-летняя разница в возрасте.

По словам Брежневой, то, что Меладзе старше ее на 18 лет, ровным счетом ничего не меняет. Главное, — чтобы у супругов совпадали ценности и принципы. Об этом певица рассказала в историях своего Instagram.

Брежнева отметила, что очень важно, чтобы два человека делали выбор в пользу друг друга изо дня в день. Счастье зависит не от возраста, подчеркнула певица, а от того, когда доверяешь выбору своего друга сердца, выказываешь уважение себе и партнеру.

Также Брежнева добавила, что отношения представляют собой работу обоих партнеров. Необходимо прощать ошибки и в последствии помогать друг другу их избегать. Брежнева заметила, что на жизненном пути любой пары попадаются «трещины и скользкие участки».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что имя журналистки Ксении Собчак с начала года мелькает на первых строчках в СМИ. Ее конфликт с блогером Еленой Блиновской обсуждался в социальных сетях больше месяца.

Валерий меладзе вера брежнева отношения Россия


 

Новости партнеров
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
Прощание с Куравлевым закончилось скандалом: «Не заслужил такого свинства!»
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
Восемь симптомов заражения
Восемь симптомов заражения "омикроном", которые проявляются в первые сутки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Певица Вера Брежнева рассказала, как разница в возрасте отразилась на их ...
Камера сняла вооруженное нападение на магазин в Подмосковье, где убили кассира
ГАТИ разрешила обследовать Зимней Дворец перед реставрацией с марта по июль
В России за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом
Пенсионная реформа провалилась: какие предложения есть у депутатов
Россиян предупредили об изменении правил получения пенсии умершего супруга
После «омикрона» прогонять сон с помощью кофе эксперты не рекомендуют
Депутаты ЗакСобрания попросили Мурашко проконтролировать цены на ПЦР-тесты