Волочкова и Шнуров против Собчак: конфликт разгорается

Имя журналистки Ксении Собчак с января мелькает на первых строчках в СМИ. Ее конфликт с блогером Еленой Блиновской обсуждался в социальных сетях больше месяца. Люди делились мнениями, спорили о том, кто прав, осуждали, критиковали, ругали. А в феврале музыкант Сергей Шнуров выпустил песню и клип «Шмарафон».

Песня неоднозначная, острая и резкая, полностью посвященная Ксении Собчак. Всплеск обсуждений и эмоций огромен, «Шмарафон» получил большой резонанс.

Разумеется, нашлись те, кто осудил Сергея Шнурова, назвав его творчество мелкой местью, а обвинения и намеки в адрес Собчак необоснованными и глупыми.

Сама Ксения Анатольевна выступила с резкой критикой в адрес музыканта. Особенно оскорбили журналистку и политика слова о якобы измене ее тогдашнему мужу актеру Максиму Виторгану. Многие зрители поддержали Собчак, посчитав песню оскорбительной.

Однако противников Собчак собралось тоже немало. На сторону Шнурова встала бывшая балерина Анастасия Волочкова. Она даже записала небольшое видео в поддержку группировки «Ленинград», в котором осудила Собчак, припомнив давний конфликт.

Балерина никак не может простить журналистке интервью, закончившееся очередным, правда, очень громким скандалом. Тогда Собчак была в доме у Волочковой и, как-то проникнув в дальние комнаты, позволила себе копаться в тумбочках и личных вещах Анастасии. Все это было снято на видео, а все действия Ксения сопровождала едкими комментариями.

С тех пор Волочкова не теряет возможности прокомментировать действия Ксении. Вот и в этот раз балерина отметила, что Собчак – «бесстыдная и бестактная женщина», жертвой коварных интриг которой стала танцовщица.

Возмущает Анастасию и то, что журналистка, по словам балерины, якобы пиарится на именах известных людей. Балерина отметила, что свое имя она создавала годами упорного труда, а теперь Собчак «хайпует» на ее славе. Эти «низкие и бесстыжие» поступки, характерные для Собчак, и высмеял Шнуров, заявила Волочкова.

Анастасия Волочкова поддержала музыканта, отметив, что он правильно сделал, указав на низость и бессовестность поведения бывшей кандидатки в президенты России.