Тарасова: сомнительный допинг-тест у одного из фигуристов турнира — это наброс на Россию

Тарасова: сомнительный допинг-тест у одного из фигуристов турнира &#8212; это наброс на Россию
Сомнительный допинг-тест у одного из фигуристов турнира - это наброс на Россию, считает Тарасова. Фото: Instagram/t.a.tarasova

Новость о том, что церемония награждения победителей турнира по фигурному катанию задерживается из-за сомнительного допинг-теста у одного из фигуристов сборной, — это наброс на Россию, считает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

По мнению тренера, такого просто не может быть. Представлений о том, кто бы это мог быть, у Тарасовой нет. Об этом она поделилась с изданием «Спорт-Экспресс».

«Я считаю, что у нас все чисто. У нас просто не может быть не чисто. Смешно даже», — заявила Тарасова.

Раньше в СМИ появилась информация, что итоги командного турнира могут быть изменены из-за сомнительного теста у одного из российских фигуристов, который показала проверка на использование допинга.

При этом официальной информации не поступало, но стало известно, что МОК отложил церемонию награждения из-за консультации с юристами. Ходили слухи, что тут причастен американский фигурист Винсент Джоу с коронавирусом.

В ФФКР пока не дали комментарии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сборная России по фигурному катанию вышла вперед в командном турнире Олимпийских игр в Пекине после серебра Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольном танце.

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