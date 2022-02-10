10 февраля три знака зодиака ждет крупная сумма денег

Львам не стоит тратить время на новых людей, это будет впустую. Фото: Pixabay

Львам не стоит тратить время на новых людей, это будет впустую. Фото: Pixabay

Астрологические предположения рекомендуют трем знакам зодиака быт осторожнее с финансами 10 февраля. Большинству стоит уделить больше внимания семье и близким людям, а двоих ждет возможность повышения на работе и большие финансовые поступления. Точные гороскоп предоставило информационное агентство PRIMPRESS.

Овен

Утро будет самым продуктивным временем. А вот для семьи лучше оставить свободным вечер, но без обильных возлияний и переедания – это чревато проблемами со здоровьем. Всё недопонимание можно разрешить разговором.

Телец

Сложный, насыщенный событиями день, который может показаться совершенно бессмысленным. Сохраняйте спокойствие, холодную голову и трезвый расчет. Поможет восстановить душевное равновесие вечер в кругу семьи.

Близнецы

День сулит конфликты. Это не время для важных переговоров и решения важных задач. Эмоции могут захлестнуть и хорошего результата не будет. В деловых отношениях вероятны ссоры. В семье тоже могут возникнуть конфликты.

Рак

Терпение и тактичность помогут преодолеть трудности. День будет финансово сложным: придется вернуть долг, найти новые деньги и одновременно помогать родным людям. Восстановиться после нервного дня поможет семья.

Лев

Вместе с надежным партнером удастся покорить новые вершины в профессиональной сфере. Правда, сил Львы потратят немало. А вот на новых людей время вряд ли стоит тратить: знакомства будут пустыми и ненужными.

Дева

Активный день, когда стоит во всю общаться, отдыхать и ждать гостей. При этом с финансами всё будет отлично – звезды пророчат поступление денег. Для одиноких Дев есть шанс встретить судьбу, а вот семейным лучше позаботиться о мире в доме.

Весы

Обязательно закончить все начатые дела, иначе возможны неприятности. Суетной день требует собранности и внимательности. Решения придется принимать быстро. Душевное равновесие нужно и для общения с близкими.

Скорпион

Хороший день для новых встреч и восстановления старых отношений. Успех в финансах поможет создать хорошие перспективы на будущее. Но излишнее хвастовство опасно появлением завистников.

Стрелец

День внезапных трат. Излишняя откровенность с незнакомыми людьми может обернуться в плохую сторону. Спокойствие и конструктивный диалог помогут сохранить отношения с близкими и не допустить ссор.

Козерог

Внимательнее при покупках, иначе можно стать жертвой обмана. День лучше посвятить спокойному отдыху и заботе о здоровье. Умеренность в еде и отказ от мясных блюд помогут избежать отравлений.

Водолей

Кипучая энергия позволит проявить себя во всем. Но опасайтесь эмоционального выгорания и истощения. Восстановить силы помогут друзья. Но не стоит категорично высказывать свое мнение – это может привести к ссорам.

Рыбы

Закончив накопившиеся дела, можно создать хорошую базу на будущее и подняться по карьерной лестнице. Но активность и нервы на работе могут стать причиной заболеваний и обострений конфликтов в семье.