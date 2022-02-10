Сергей Лавров остановил переводчицу во время разговора с Лиз Трасс

Сергей Лавров остановил переводчицу во время разговора с Лиз Трасс. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сергей Лавров остановил переводчицу во время разговора с Лиз Трасс. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обратился к переводчице с просьбой не переводить на русский язык выступление коллеги из Великобритании Лиз Трасс.

По мнению Лаврова, переводить обращение Трасс не нужно, потому что все итак все понимают. Об этом пишут «РИА Новости».

Переговоры с участием Лаврова и главы МИД Британии Лиз Трасс начались 10 февраля в Москве. Переводчица успела произнести только приветствие Трасс, но в скором времени Лавров прервал женщину.

«Тут все понимают», — отметил Лавров.

Кроме того, глава Министерства иностранных дел России исправил ошибку в переводе. Во время беседы Лавров рассказывал о выступлении премьер-министра Британии Бориса Джонсона, в ходе которого он говорил за улучшение отношений с Москвой. Переводчица же допустила ошибку и назвала место проведения палатой лордов, хотя на самом деле все происходило в палате общин. Лавров исправил неточность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце января Зеленский ответил на предложение главы российского МИД Сергея Лаврова провести встречу с лидером РФ Владимиром Путиным в России.