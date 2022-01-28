Зеленский отверг предложение Лаврова провести переговоры в России

Зеленский отверг предложение Лаврова провести переговоры в России
Зеленский отметил, что готов к диалогу и не боится никакого формата встречи с Владимиром Путиным. Фото: администрация президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение главы российского МИД Сергея Лаврова провести встречу с лидером РФ Владимиром Путиным в России.

Зеленский высказал непонимание такого предложения, назвав его безрезультатным. По словам президента Украины, он не видит смысла в предложении Лаврова провести переговоры, но не по ситуации в Донбассе.

«Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился… нечем заняться?»- заявил Зеленский.

Политик добавил, что готов к диалогу и не боится никакого формата встречи с Владимиром Путиным.

«Двухсторонний формат – мне все равно, я готов. Зачем меня приглашать в Сочи, чтобы что? Чтобы я на лыжах покатался? Ну, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море», — сказал он.

Ранее Лавров предложил Зеленскому, если он готов обсуждать нормализацию отношений с Россией, приехать на переговоры в Москву, Сочи или Петербург.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Песков заявил, что угрозы Запада могут спровоцировать начало гражданской войны на Украине.

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