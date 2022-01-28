Зеленский отверг предложение Лаврова провести переговоры в России

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение главы российского МИД Сергея Лаврова провести встречу с лидером РФ Владимиром Путиным в России.
Зеленский высказал непонимание такого предложения, назвав его безрезультатным. По словам президента Украины, он не видит смысла в предложении Лаврова провести переговоры, но не по ситуации в Донбассе.
«Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился… нечем заняться?»- заявил Зеленский.
Политик добавил, что готов к диалогу и не боится никакого формата встречи с Владимиром Путиным.
«Двухсторонний формат – мне все равно, я готов. Зачем меня приглашать в Сочи, чтобы что? Чтобы я на лыжах покатался? Ну, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море», — сказал он.
Ранее Лавров предложил Зеленскому, если он готов обсуждать нормализацию отношений с Россией, приехать на переговоры в Москву, Сочи или Петербург.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Песков заявил, что угрозы Запада могут спровоцировать начало гражданской войны на Украине.