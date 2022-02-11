Допинг-скандал вокруг Камилы Валиевой: отвечаем на главные вопросы

На Олимпиаде в Пекине произошел, вероятно, главный скандал Игр: 15-летняя звезда русского фигурного катания Камила Валиева в декабре (до старта Игр) сдала положительный допинг-тест на вещество триметазидин.

Утром 11 февраля вышло официальное объявление о положительной допинг-пробе фигуристки. По данным Международного агентства тестирования (ITA), в анализе спортсменки, взятом на чемпионате России — 2021, обнаружено запрещённое вещество триметазидин. РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) отстранило фигуристку от участия во всех соревнованиях.

Однако та 9 февраля это решение оспорила и была допущена к дальнейшему участию в Олимпийских играх в Пекине.

11 февраля стало известно, что МОК обжаловал решение о допуске Валиевой к тренировкам. Апелляция будет слушаться до 15 февраля.

У Валиевой на самом деле обнаружили допинг?

Триметазидин действительно относится к категории веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством в 2014 году, сообщает «Матч ТВ». При этом фактически он входит в состав препаратов для улучшения работы сердца, которые не способны повлиять на улучшение спортивных результатов в сложно-координационном виде спорта, каким является фигурное катание. Другими словами, это вещество не могло научить Валиеву высоко прыгать, быстро вращаться и красиво кататься.

Сама проба вызывает сомнения. Ни до, ни после 25 декабря вопросов к пробам Валиевой нет. Эксперты также указывают на низкое содержание вещества в пробе.

У России отнимут командное золото?

Формальных оснований лишить Россию золота нет. Кроме того, нас обязаны наградить медалями как победителей командного турнира. Однако если расследование по делу докажет вину фигуристки в употреблении допинга и ее незаконность участия в командном турнире на Олимпиаде, то результаты спортсменки аннулируют, а результаты командного турнира будут пересмотрены. Тогда сборная России лишится медали. Победителем командного турнира станет сборная США.

Что будет дальше?

Официального решения Спортивного арбитража придется ждать как минимум до 15 февраля. После этого, возможно, начнется расследование, которые будет длиться 3-4 месяца. Все это время сборная России будет считаться олимпийскими чемпионами командного турнира.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что контролирует и следит за ситуацией на церемонии награждения призеров командных соревнований по фигурному катанию. До появления официальной информации на этот счет он просит воздержаться от лживых и необоснованных комментариев.

Напомним, издание Inside the Games сообщило о переносе награждения участников командного турнира по фигурному катанию, победителем которого стала российская команда. Отмену связали с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой, который взяли еще до начала Игр. При этом имя спортсменки в связи с этим не должны были официально объявлять, так как ей не исполнилось 16 лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 10 февраля фаворитка Игр Камила Валиева вышла на тренировку в Столичном дворце спорта, где проходят соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.