«Я не верю! Нет»: российские спортсмены отреагировали на допинг-скандал вокруг Валиевой

Только вчера чуть ли не весь мир обсуждал скандал с допингом, связанный с 15-летней фигуристкой Камилой Валиевой. Сегодня фаворитка Игр вышла на тренировку в Столичном дворце спорта, где проходят соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Ситуацию прокомментировали российские спортсмены и тренеры.

Ранее портал Insidethegames сообщил о якобы взятой положительной допинг-пробе спортсменки. В результате инцидента награждение сборной России по фигурному катанию было перенесено. К слову, наша сборная в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине завоевала золотые медали.

При этом до сих пор неясно, какие именно вещества были обнаружены в пробе Валиевой. Проблема довольно сложная еще и потому, что Камиле нет и 16 лет. Инцидент могут изучать вплоть до 10 февраля.

Несмотря ни на что, в четверг, 10 февраля, фигуристка вместе со своими наставниками появилась на тренировке. Таким образом 15-летняя Валиева развеяла слухи о своем отстранении от дальнейшего участия в ОИ. Что подтвердила и пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета», — заявила Ермолина.

По словам пресс-секретаря Олимпийского комитета Марка Адамса, ситуация, возникшая с допинг-тестом, является юридическим делом. Он отказался давать более подробный комментарий, призвав общественность к терпению.

На инцидент с допинг-тестом также отреагировала наставник Татьяна Тарасова. Она заявила, что не верит слухам.

«Я не верю! Нет! …Она замечательная девочка. Золотая медаль будет нашей, вот увидите», — отметила Тарасова.

Тренер Камилы Этери Тутберидзе прокомментировала на ситуацию кратко: «Сплетнями не занимаюсь».

Сегодня же юная чемпионка вышла на лед и исполнила несколько элементов, показав, что пребывает в хорошем расположении духа. Соответствующая видеозапись появилась в Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что публикации в СМИ о сомнительном результате допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой являются спекуляциями.