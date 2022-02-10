МОК назвал спекуляцией сообщения о сомнительном допинг-тесте Валиевой

МОК назвал спекуляцией сообщения о сомнительном допинг-тесте Валиевой
В настоящее время неясно, какие именно вещества были обнаружены в пробе Валиевой. Фото: скриншот Instagram

Публикации в СМИ о сомнительном результате допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой являются спекуляциями. Такое заявление сделал официальный представитель МОК Марк Адамс.

Информация о якобы положительном допинг-тесте спортсменки поступила от портала Inside the Games. В результате инцидента Церемонию вручения золотых медалей сборной РФ по фигурному катанию перенесли.

Представитель МОК отказался давать более подробный комментарий по данному вопросу, призвав общественность к терпению, сообщили «РИА Новости».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в настоящее время неясно, какие именно вещества были обнаружены в пробе Валиевой. Проблема довольно сложная еще и потому, что Камиле нет и 16 лет. Инцидент могут изучать вплоть до 10 февраля.

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