МОК назвал спекуляцией сообщения о сомнительном допинг-тесте Валиевой

В настоящее время неясно, какие именно вещества были обнаружены в пробе Валиевой. Фото: скриншот Instagram

В настоящее время неясно, какие именно вещества были обнаружены в пробе Валиевой. Фото: скриншот Instagram

Публикации в СМИ о сомнительном результате допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой являются спекуляциями. Такое заявление сделал официальный представитель МОК Марк Адамс.

Информация о якобы положительном допинг-тесте спортсменки поступила от портала Inside the Games. В результате инцидента Церемонию вручения золотых медалей сборной РФ по фигурному катанию перенесли.

Представитель МОК отказался давать более подробный комментарий по данному вопросу, призвав общественность к терпению, сообщили «РИА Новости».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в настоящее время неясно, какие именно вещества были обнаружены в пробе Валиевой. Проблема довольно сложная еще и потому, что Камиле нет и 16 лет. Инцидент могут изучать вплоть до 10 февраля.