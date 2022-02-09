Inside the Games: из-за проблемного допинг-теста Валиевой перенесли награждение на ОИ

Inside the Games: из-за проблемного допинг-теста Валиевой перенесли награждение на ОИ
Камила Валиева. Фото: championat.com

У российской фигуристки Камилы Валиевой оказался проблемный допинг-тест. В связи с этим награждение на Олимпийских играх было перенесено.

Награждение сборной России по фигурному катанию неожиданно было перенесено. Оказалось, причина этому — проблемы с допинг-тестом российской одиночницы Камилы Валиевой. К слову, наша сборная в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине завоевала золотые медали. Передает портал Inside the Games.

В настоящее время неясно, какие именно вещества были обнаружены в пробе Валиевой. Проблема довольно сложная еще и потому, что Камиле нет и 16 лет. Так, разбирательство о возможном нарушении ею антидопинговых правил проходит в особом режиме и потребовало привлечения юристов.

По информации портала, инцидент могут изучать вплоть до 10 февраля. Кроме того, даже если подозрения и подтвердятся, то российскую спортсменку, вероятно, будет ждать менее суровое наказание. Это связано с ее возрастом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургскую конькобежку дисквалифицировали за случайный толчок китаянки.

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