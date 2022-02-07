Петербургскую конькобежку дисквалифицировали за случайный толчок китаянки

Сама спортсменка Софья Просвирнова заявила, что не имеет никаких претензий к решению судей.

Шорт-трекистку Софью Просвирнову из Северной столицы, по решению судей, дисквалифицировали с четвертьфинала на дистанции 500 метров Олимпийских игр. Такое решение пришлось принять потому, что она толкнула китаянку Чжан Юйтин. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Просвирнова отметила, что она никак не может комментировать такой исход событий, потому как дисквалификация была заслуженная.

Конькобежка добавила, что просто «не успела пройти китаянку»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пара фигуристов Анастасия Мишина и Александр Галлямов из России выиграла в произвольной программе на командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине.