Канделаки прокомментировала допинг-скандал вокруг Валиевой

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки прокомментировала скандал, в который оказалась втянута 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, чья допинг-проба показала положительный результат.

«Уничтожение российского спорта на международной арене — ключевая часть западной стратегии по борьбе с Россией. Как и вычеркивание вклада нашей страны в победу над фашизмом», — написала Канделаки в Telegram.

На Олимпиаде в Пекине произошел, вероятно, главный скандал Игр: 15-летняя звезда русского фигурного катания Камила Валиева в декабре (до старта Игр) сдала положительный допинг-тест на вещество триметазидин.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря прошлого года во время чемпионата России, который проходил в Петербурге. РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) отстранило фигуристку от участия во всех соревнованиях. Однако та 9 февраля это решение оспорила и была допущена к дальнейшему участию в Олимпийских играх в Пекине 11 февраля стало известно, что МОК обжаловал решение о допуске Валиевой к тренировкам. Апелляция будет слушаться до 15 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 10 февраля фаворитка Игр Камила Валиева вышла на тренировку в Столичном дворце спорта, где проходят соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.