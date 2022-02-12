Лыжная женская сборная принесла третью золотую медаль России на Олимпийских играх-2022

Лыжная женская сборная принесла третью золотую медаль России на Олимпийских играх-2022
Лыжная женская сборная принесла третью золотую медаль России на Олимпийских играх-2022. Фото: Twitter/"Olympic Russia"

Женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Российские лыжницы преодолели дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды и забрали золото. На втором месте оказались немки с отставанием в 18,2 секунды. Третьими стоят шведки плюсом еще 20,7 секунд. Об этом сообщается в Twitter «Olympic Russia»

В состав сборной, принесшей победу России, вошли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Отмечается, что первые два этапа проходили классическим стилем, а на последних был свободный.

С 2006 года в Турине золото стало для россиянок первым. На Играх-2022 это уже третья золотая медаль в активе сборной России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Матыцин рассказал о дате, когда пройдет заседание по поводу скандального допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.

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