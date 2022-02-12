Заседание CAS по делу положительного допинг-теста Валиевой пройдет 13 февраля

Заседание CAS по делу положительного допинг-теста Валиевой пройдет 13 февраля
Заседание CAS по делу положительного допинг-теста Валиевой пройдет 13 февраля. Фото: championat.com

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о дате, когда пройдет заседание по поводу положительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.

Как уточнил Матыцин, Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует провести заседание выездной панели по дело Валиевой 13 февраля в 15:30 по мск. Состав арбитров, назначенных на дело, пока неизвестен. Они будут определены главой выездной панели CAS Майклом Ленардом. Об этом пишет «Р-Спорт». Известно, что арбитры будут из США, Италии и Словении.

Как стало известно, еще 25 декабря на чемпионате России в Северной столице Валиева сдала положительную допинг-пробу. После этого Российское антидопинговое агентство предупредило фигуристку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований на Олимпиаде.

Камила Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, но церемония награждения до сих пор не была проведена. В МОК посоветовали России взять таймаут на Олимпийских играх из-за допинговых разбирательств на несколько Олимпиад. С таким предложением выступил член Международного олимпийского комитета Дик Паунд.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что решение о допуске Камилы Валиевой о допуске до личного турнира на Олимпиаде примут 12 февраля до 18:00 по московскому времени.

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