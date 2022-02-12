Решение о будущем Валиевой на Олимпиаде примут до 18:00 мск

Решение о допуске Камилы Валиевой до соревнований в женском одиночном катании на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине будет принято 12 февраля до 18:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Допустят или нет до участия, решат сегодня до 23:00 по Пекину (18:00 мск). Решение по делу будут принимать долго. Не здесь и не сейчас», — приводит РИА Новости слова пресс-атташе ФФККР Ольги Ермолиной.

Напомним, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря прошлого года во время чемпионата России, который проходил в Петербурге. РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) отстранило фигуристку от участия во всех соревнованиях. Однако та 9 февраля это решение оспорила и была допущена к дальнейшему участию в Олимпийских играх в Пекине 11 февраля стало известно, что МОК обжаловал решение о допуске Валиевой к тренировкам. Апелляция будет слушаться до 15 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 10 февраля фаворитка Игр Камила Валиева вышла на тренировку в Столичном дворце спорта, где проходят соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.