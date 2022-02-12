Экс-глава WADA посоветовал России отказаться от участия в следующих Олимпиадах

России посоветовали взять перерыв в участии на следующих Олимпиадах в связи с допинговыми скандалами вокруг спортсменов.

Первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), старейший член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что России лучше не участвовать в последующих, вероятно, трех Олимпиадах, пока все не будет взято на контроль. Об этом сообщает Reuters.

Паунд считает, что к допинговым скандалам вокруг России нужен более жесткий подход. Он заявил, что русские спортсмены не помогают себе, так как нет раскаяния.

«Они ничего не признают, но обжалуют любое решение. Вероятно, было слишком мягким подходом позволить им выступать под флагом Олимпийского комитета России», — подчеркнул Паунд.

Новый допинг-скандал разразился 9 февраля вокруг 15-летней Камилы Валиевой. В связи с этой ситуацией МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады, в котором выиграла Россия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх 2022 года, которые проходят в Пекине.