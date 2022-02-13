WADA планирует организовать проверку в отношении окружения Камилы Валиевой

Отдел независимых расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) хочет проверить окружение и персонал российской фигуристки Камилы Валиевой, вокруг которой случился допинговый скандал.

В связи с делом о положительной допинг-пробе, которая была получена еще в декабре, WADA организовала проверку людей, входящих в окружение фигуристки. Об этом пишет Reuters.

В воскресенье, 13 февраля, Валиева тренировалась в Пекине и исполнила произвольную программу.

До этого 15-летняя спортсменка пережила обвинение в употреблении допинга. В составе сборной России на олимпиаде в Пекине фигуристка выиграла командный турнир, но церемония награждения так и не состоялась в связи с разгоревшимся скандалом.

Положительная проба теста была подтверждена 11 февраля. При этом сам образец Валиева сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России. По результатам заявляется, что у спортсменки обнаружили запрещенное вещество — триметазидин.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует провести заседание выездной панели по дело Валиевой 13 февраля около 15 часов дня.