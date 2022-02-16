Врач рассказал, могла ли Камила Валиева использовать триметазидин как допинг

Тест брали предположительно в декабре, однако по непонятным причинам заговорили об этом только сейчас. Фото: Pxabay

Тест брали предположительно в декабре, однако по непонятным причинам заговорили об этом только сейчас. Фото: Pxabay

Олимпиада 2022 не обошлась без допинговых скандалов. История с Камилой Валиевой по-прежнему остается в центре внимания организаторов соревнований. Поводом для разбирательств стал триметазидин, найденный у спортсменки в ходе внесоревновательной допинг-пробы.

Концентрация вещества в анализах была невысокой. Тест брали предположительно в декабре, однако по непонятным причинам заговорили об этом только сейчас.

Как сообщает Sports.ru, спортивный врач Вячеслав Самбур рассказал, что триметазидин известен под торговым названием предуктал. Медикамент попал под запрет раньше, чем схожий с ним по влиянию милдронат.

Он улучшает энергоснабжение клеток и используется сердечниками. Почему же тогда его находят у спортсменов? По мнению врача, из-за незнания всех антидопинговых правил препарат могли назначить Валиевой как кардиопротектор, а о последствиях не подумали.

Низкий пульс или спортивная брадиокардия – не редкое явление среди спортсменов. Допинговая активность триметазидина весьма сомнительна, впрочем, как и у милдроната. «Я не верю, что кто-то придумал такую схему. 100%, он не улучшает результат», – сказал Беляевский.

Есть и другие варианты: триметазидин мог попасть в организм Камилы при употреблении разрешенных добавок, случайно оказавшись в их составе. Либо в ходе допинговой пробы безобидные БАДы выдали метаболиты, похожие на компоненты запрещенного препарата. Однако это маловероятно.

Почему о положительном допинг-тесте заговорили только сейчас? Информация просочилась в прессу недавно, однако сама спортсменка, скорее всего, давно обо всем знала. Но внутренние разбирательства в таких случаях занимают очень много времени.

Проверяется проба А, при положительном анализе через месяц смотрится проба Б. Сам андидопинговый комитет не всегда обнародует результаты тестов.

Врач отметил, что низкая концентрация метаболитов препарата указывает на его употребление задолго до теста. Даже если бы он имел допинговый эффект, принимать чуть-чуть вещества перед допинг-пробой уж точно не имеет смысла.