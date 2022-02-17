Некоторых российских пенсионеров ждет подарок – 66 000 рублей

Пенсионерам, продолжающим трудиться, государство приготовило приятный сюрприз. Им обещают выплатить по 66 тысяч рублей, чтобы компенсировать отсутствие роста пенсий, пишет PRIMPRESS.

В Пенсионном фонде и Минтруде решили порадовать трудящихся пенсионеров новым единовременным пособием. Такое решение принято в связи с тем, что их выплаты из ПФР не подлежат индексации и год от года не увеличиваются. Выплаты, положенные им, составляют в среднем около 14 тысяч рублей.

При этом те, кто ушел на заслуженный отдых и больше не посещают работу, получают регулярную прибавку. Чтобы компенсировать отсутствие индексации, решено поощрить пожилых работников такой выплатой. Данная сумма – 66 тысяч рублей – как раз составляет средний доход работающих пенсионеров по стране.

Полученная в ходе расчетов цифра в 66 тысяч рублей оценивается в Минтруде как довольно солидная. Такой доход вполне сопоставим с доходами трудоспособного населения. Однако решение о разовых выплатах все же было принято.

Стоит отметить, что у неработающих Россиян этой возрастной группы величина пенсий составляет 19 тысяч рублей после очередного повышения на 8,6%. Однако по данным Росстата, реальный размер этих социальных выплат все равно очень мал. Если брать во внимание инфляцию, то он уменьшился на 2,9 процента по данным за 2021 год.

По данным на начало 2022 года в России насчитывается 9,3 миллиона трудящихся пенсионеров. Это чуть больше пятой части населения, попадающей в данную возрастную группу. Приведенная статистика не затрагивает граждан, ушедших на пенсию из военных ведомств.

Ранее сообщалось, что россияне назвали сумму, которую они хотели бы получать в старости. По их мнению, для жизни на пенсии нужно не менее 55,5 тыс. рублей. Такой доход озвучили респонденты в возрастной группе до 30 лет. При этом сами пенсионеры назвали более скромные суммы – около 33 тысяч рублей.