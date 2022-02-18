Банщик Сергей признался в особенности Волочковой

Банщик Сергей признался в особенности Волочковой
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram танцовщицы

Экс-избранник российской балерины Анастасии Волочковой Сергей объяснил, что танцовщица ”органически» не любит детей и даже не хочет общаться со своей дочерью.

Об этом сообщает “Экспресс-газета”.

До этого, балерина объяснила, что не рассматривала эти отношения, как серьезные. При этом отдых пары на Мальдивах Волочковой очень понравился. По словам артистки, путешествие обошлось примерно в 2 млн рублей. Также балерина обвинила бывшего возлюбленного в том, что он “поймал звезду” и тоже захотел популярности.

Банщик же, в свою очередь, обвинил Анастасию в нелюбви к детям.

«Она органически не переваривает детей, это ее слова. Ее коробит. И я вот даже не знаю, как она делает все эти детские спектакли. Она с дочерью родной вообще не хочет общаться. Даже желания нет, сколько лет прошло”, — объяснился мужчина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова провела 14 февраля с «нереально молодым» новым ухажером.

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