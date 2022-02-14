Волочкова проведет 14 февраля с «нереально молодым» новым ухажером

Волочкова проведет 14 февраля с &#171;нереально молодым&#187; новым ухажером
У Анастасии Волочковой новый парень. Фото: скриншот Instagram

Как говорится, после сорока жизнь только начинается. В личной жизни российской балерины Анастасии Волочковой вновь грандиозные перемены. Поклонники не успевают следить за тем, как быстро знаменитость меняет мужчин.

14 февраля, День Всех влюбленных, стал поводом для балерины похвастаться «нереально молодым» ухажером. В разговоре «ФАН» звезда заявила, что тело ее нового парня очень мощное.

«Мы поздравляем всех с Днём Влюблённых!Любить и быть любимой-это счастье! Благодать моя и в том, что Вселенная не даёт мне возможности быть одной», — радостно заявила Волочкова.

Несмотря на то, что парочка закрутила роман в буквальном смысле позавчера, 12 февраля, Анастасия уже поспешила поделиться хорошей новостью.

«У меня такая жизнь, что когда заканчивается одна романтическая история, то незамедлительно начинается другая, вот, новая началась позавчера. Буду с ним проводить этот прекрасный праздник», — раскрыла карты Анастасия.

46-летняя балерина также рассказала о сюрпризе, который готовит своей новой пассии. В планах у звезды вырыть сердце в снегу и украсить его лепестками роз.

Невзирая на то, что лицо избранника закрыто розами, Анастасия отметила, что парень занимается строительным бизнесом и обладает спортивным телом.

«Он младше меня. Нереально молодой человек», — призналась балерина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-жених Анастасии Волочковой высмеял ее возвращение к бывшему.

14 февраля волочкова шоу-бизнес


 

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