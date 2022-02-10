Экс-жених Волочковой высмеял ее возвращение к бывшему

Экс-избранник балерины Анастасии Волочковой прокомментировал на ее «новые» отношения. Звезда вернулась к своему бывшему возлюбленному.

Речь идет о владельце банного комплекс Сергее, с которым не так давно балерина оборвала роман. Новость о том, что Анастасия вскоре после расставания вернулась к своему бывшему Олегу, вызвала у Сергея только смех. Он также признался, что не общался с ней после расставания и рад, что их отношения подошли к концу.

Как сообщил СтарХит, Сергей не собирается называть причину разрыва отношений, но не скрывает, что всему виной некрасивый поступок по отношению к нему. Он лишь сказал, что любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поклонники узнали в новом избраннике Анастасии Волочковой бывшего бойфренда Олега. Подписчики сразу предположили, что бывшая прима Большого театра вновь закрутила с ним роман.