«Уже не смешно»: Волочкова намекнула на отношения с экс-любовником Олегом

&#171;Уже не смешно&#187;: Волочкова намекнула на отношения с экс-любовником Олегом
Волочкова опубликовала фото с экс-бойфрендом Олегом. Фото: скриншот Instagram

Балерина Анастасия Волочкова показала очередного мужчину, хотя считанные дни назад оборвала роман с банщиком Сергеем Кузнецовым.

Сегодня она опубликовала в своем Instagram фото, где в обнимку стоит с новым кавалером. «Желаем всем прекрасного дня», — подписала кадры балерина.

Поклонники узнали в новом избраннике ее бывшего бойфренда Олега. Подписчики сразу предположили, что бывшая прима Большого театра вновь закрутила с ним роман.

«Уже не смешно», «Анастасия, это Олег вернулся?», «Бывший понял, кого он потерял, и бегом вернулся просить прощения», «Олег захотел на Мальдивы», — такими комментариями пользователи забросали Волочкову.

Свои отношения с Олегом танцовщица оборвала в мае 2021 года. Они были вместе девять месяцев. В беседе с «КП» она заявляла, что бойфренд был ревнивым и очень вспыльчивым, а расстались они из-за того, что Олегу было удобно находиться рядом с «сильной, состоявшейся женщиной».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дана Борисова объяснила одиночество Волочковой.

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