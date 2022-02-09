«Уже не смешно»: Волочкова намекнула на отношения с экс-любовником Олегом

Балерина Анастасия Волочкова показала очередного мужчину, хотя считанные дни назад оборвала роман с банщиком Сергеем Кузнецовым.

Сегодня она опубликовала в своем Instagram фото, где в обнимку стоит с новым кавалером. «Желаем всем прекрасного дня», — подписала кадры балерина.

Поклонники узнали в новом избраннике ее бывшего бойфренда Олега. Подписчики сразу предположили, что бывшая прима Большого театра вновь закрутила с ним роман.

«Уже не смешно», «Анастасия, это Олег вернулся?», «Бывший понял, кого он потерял, и бегом вернулся просить прощения», «Олег захотел на Мальдивы», — такими комментариями пользователи забросали Волочкову.

Свои отношения с Олегом танцовщица оборвала в мае 2021 года. Они были вместе девять месяцев. В беседе с «КП» она заявляла, что бойфренд был ревнивым и очень вспыльчивым, а расстались они из-за того, что Олегу было удобно находиться рядом с «сильной, состоявшейся женщиной».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дана Борисова объяснила одиночество Волочковой.