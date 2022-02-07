Алкоголь всему виной: Дана Борисова объяснила одиночество Волочковой

Блондинка заявила, что Волочкова притягательна, однако злоупотребляет спиртным.

По словам российской телеведущей Даны Борисовой, ее давней сопернице балерине Анастасии Волочковой мешают счастливо устроить личную жизнь алкогольные напитки. Именно так женщина объяснила одиночество бывшей примы, рассказывали на Пятом канале.

Борисова напомнила, что как бы Волочкова не старалась, ей никак не удается выстроить крепкие отношения мужчиной. Попыток было уже предостаточно.

Несмотря на давнюю вражду между блондинками, Дана отметила, что Анастасия — женщина шикарная. Телеведущая считает заклятую соперницу сексуальной и спортивной. По ее словам, главным и единственным минусом балерины является частое употребление алкогольных напитков. Известно, что алкоголь сильно отражается на женщинах, горячительные напитки негативно сказываются на личной жизни дам.

Дана добавила, что не верит, что бывший возлюбленный балерины Сергей Кузнецов в самом деле испытывал к ней глубокие чувства. Борисову не переубедить, что любовь не может возникнуть за несколько дней.

В разрыве с банщиком Дана не обвиняет саму Волочкову. Первая верит, что Сергей злостно использовал экс-приму Большого театра. В качестве аргумента Борисова напомнила о состоянии социальных сетей Сергея. Так, популярность банщика быстро набрала обороты.

«Когда мы летели на Мальдивы, у него было 20 подписчиков в соцсети, а после путешествия уже тысячи», — сказала теледива.

Кроме того, избранника могла перепугать зависимость балерины. По словам Даны Анастасия привязана к алкоголю. Телеведущая посоветовала Волочковой пройти курс реабилитации. Однако сама Анастасия отрицает слухи о пагубном пристрастии. По словам последней, наглую ложь распространяют завистники.

Комментируя расставание с Сергеем, танцовщица обвинила избранника в предательстве и лицемерии. Банщик опроверг слова Волочковой.

«Человек совершал такие поступки, за которые я не прощаю. Поэтому я ей вчера написал: «Все, Насть, мы расстаемся». Сегодня увидел человека, изображающего жертву. Нормальные люди после таких вещей извиняются либо молчат», — объяснился Кузнецов.

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