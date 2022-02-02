Под счастливой звездой: Бледанс чудом избежала смерти на съемках шоу

Под счастливой звездой: Бледанс чудом избежала смерти на съемках шоу
Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/bledans

Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала своим фанатам о том, что с ней случилось на съемках шоу.

О смертельном номере в одном из выпусков программы «Маски-шоу» она поведала в социальной сети Instagram.

Знаменитости чудом удалось избежать смерти. Это случилось во время опасного трюка на съемках, который поставил каскадер.

«Смертельный номер» предусматривал, что машина развалится на четыре части. Эвелина Бледанс должна была выбить ногами крышу.

«Я мельком вижу глаза каскадера. Воробьев чуть не поседел, когда моя голова оказалась фактически под колесом машины, с которой велась съемка. Я чудом осталась жива», — констатировала Бледанс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актриса из сериала «Петербургские тайны» умерла на 50-м году жизни.

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