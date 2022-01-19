Актриса из сериала «Петербургские тайны» умерла на 50-м году жизни

Умерла российская актриса театра и кино Екатерина Сибирякова, сыгравшая в сериалах «Петербургские тайны» и «Две судьбы». Ей было 49 лет.

О смерти артистки сообщил Московский драматический театр имени Пушкина. Причины смерти не уточнили.

«Скоропостижно скончалась наша актриса Екатерина Сибирякова. Трудно найти слова», — говорится в сообщении.

В театре Сибирякову назвали яркой, талантливой и жизнерадостной. Она играла на сцене Пушкинского еще со студенческих лет. Актриса, как отметили в театре, была настоящей героиней — искренней, сердечной и красивой.

Екатерина Сибирякова родилась 1 октября 1972 года. Получив образование в Школе-студии МХАТ, она вступила в труппе театра имени Пушкина. Ее дебют состоялся в спектакле «Черный монах».