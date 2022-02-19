Проблемы с сердцем, сосудами, почками, печенью. Врач назвал причины отеков

Если отеки не проходят после ночного сна- необходимо посетить специалиста. Фото: pixabay

Если отеки не проходят после ночного сна- необходимо посетить специалиста. Фото: pixabay

Стали известны самые распространенные причины отеков. Среди них есть и беременность. Однако в этом случае «припухлости» считаются «относительно нормальными» последствиями.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал россиянам, почему появляются отеки. По его словам, причиной возникновения отеков могут быть разнообразные заболевания. Об этом доктор поговорил в беседе с RT.

Однако стоит отметить, что отеки на фоне «интересного положения» являются почти что нормой. Также накопление жидкости может происходить из-за приема некоторых медикаментозных средств или просто большого объема выпитой воды. Отек может случиться и после долгого стояния.

К сожалению, преизбыток воды в организме может быть связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если этот вариант был отметен, то стоит проверить свои почки.

Также причиной могут быть глубокие вены. Здесь нельзя исключать тромбоз глубоких вен или же хроническую венозную недостаточность. По мнению специалиста, в этом случае отеки будут несколько отличаться. Одно от другого сможет отличить лишь специалист.

Водовозов также напомнил, что отеки могут быть в связи с использованием различных методик похудения.

Помимо прочего неполадки с печенью и сосудами связывают тоже с переизбытком жидкости.

По словам врача-терапевта, если человеку не удается найти причину отека самостоятельно, и он не проходит после ночного сна, то нужно обратиться к доктору.

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