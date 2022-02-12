Депрессия, бессонница: врач назвала отличительные симптомы «омикрона» у пожилых

Депрессия, бессонница: врач назвала отличительные симптомы &#171;омикрона&#187; у пожилых
У пожилых граждан симптомы "омикрона" бывают весьма необычными. Фото: Pixabay

По словам главного внештатного гериатра Республики Коми Натальи Дубовой, у пожилых граждан, подхвативших новый штамм коронавируса «омикрон», могут возникнуть весьма неожиданные симптомы болезни.

Случается, что у пожилых людей заболевание начинается с легкого недомогания, которое протекает очень вяло. Но, как предупреждает врач, если вовремя не начать лечение, то могут развиться осложнения, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Дубова добавила, что у пенсионеров, подцепивших «омикрон», может проявиться обострение хронических заболеваний, головные боли, боли в сердце. Нередко, пациенты жалуются на общую слабость, нарушение сна и даже депрессию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор Александр Мясников заявил, что новый симптом «омикрона» не требует специального лечения.

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